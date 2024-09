Tre K2 per il comprensorio. Certaldo, c’è la Massese

Prima giornata di campionato in Eccellenza oggi alle 15.30, con tre impegni delicati tutti in trasferta per le tre formazioni del comprensorio. Partiamo dal Certaldo, che sarà di scena al Vitali di Massa contro la blasonata Massese. I padroni di casa saranno caricati non solo dal sempre numeroso pubblico di casa, ma anche dall’onda lunga del successo del prologo di Coppa Italia sul campo del retrocesso Real Forte Querceta.

Il pericolo numero uno per i viola valdelsani è sicuramente bomber Buffa, autore di 19 reti lo scorso anno e già a segno nel primo impegno ufficiale di questa stagione. Subito un bel banco di prova, quindi, per il rinnovato Certaldo di Marco Corsi dopo il pari a reti bianche di Colle Valdelsa nell’andata del primo turno di coppa. Veniamo poi al Montespertoli, impegnato al Necchi-Balloni di Forte dei Marmi proprio contro il Real Forte Querceta. Sfida delicata per capitan Maltomini e compagni, reduci dallo 0-0 di Perignano nell’incontro di coppa di domenica scorsa. Probabile che davanti mister Sarti si affidi all’esperienza di Vangi.

Infine al Rossetti di Cecina contro il temibile Sporting scenderà in campo il Fucecchio. Entrambe arrivano a questo confronto diretto dopo aver trionfato all’esordio in coppa rispettivamente contro la Pro Livorno Sorgenti i padroni di casa e il Castelnuovo Garfagnana i bianconeri. Per l’occasione mister Dell’Agnello recupera Badalassi e spera di poter fare altrettanto con Taddei e Mancini

Si.Ci.