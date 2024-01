Tre punti in trasferta. Corbelli non fallisce dal dischetto e la Cdr torna in quinta posizione La Cdr Mutina vince 1-0 a Scandiano e si riprende il 5° posto. Corbelli trasforma un rigore al 3' e Mawuli salva il risultato nel recupero. Ospiti pericolosi con Corbelli, Panzanato, Turci, Ligabue e Montorsi.