Trestina batte Siena 2-1: rimonta decisiva nel finale di partita

TRESTINA 2 SIENA 1

TRESTINA (4-2-3-1): Fratti; Nouri (31’st Dottori), De Meio, Sensi, Giuliani; D’Angelo (39’st Serra), Lisi; Orselli (26’st Granturchelli), De Souza (43’st Borgo), Ferri Marini; Mencagli.Panchina: Tozaj, Dottori, A. Migliorati, Ubaldi, Cucchiarini, T. Migliorati. Allenatore Calori.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Biancon, Cavallari; Suplja (46’st Rogani), Bianchi, Pescicani; Masini (30’st Galligani); Semprini (30’st Giannetti), Boccardi (43’st Candido).Panchina: Stacchiotti, Hagbe, Farneti, Mastalli, Calamai. Allenatore Magrini.

Arbitro Cortese di Bologna (Toniutto – Maraboli).Reti: 4’st Semprini, 20’st D’Angelo, 48’st Borgo.Note – Recuperi: 0 e 4’. Ammoniti: Semprini, Cavallari.

TRESTINA – Così come all’andata il Siena perde in rimonta contro il modesto (classifica alla mano) ma battagliero Trestina dopo una ennesima prestazione incolore da parte di una squadra sostanzialmente con la testa in vacanza da tempo. Non succede nulla per i primi 15 minuti tra ritmi al retrogusto di melatonina e campo in condizioni rivedibili. Suplja (19’) ci prova ma Fratti blocca mentre è di Biancon la chiusura su De Souza (24’) sulla prima azione degna di nota della gara, tra l’altro di marca umbra. Il primo tentativo vero del Siena è di Masini, al 33’, ma il suo destro è stoppato sul nascere da un bianconero di casa. Nel finale del tempo tra vento e pochezza tecnica non accade praticamente nulla di rilevante.

Al rientro Suplja (2’) cerca Boccardi dentro l’area, De Meio anticipa il 10 della Robur per un soffio. E’ il preludio al vantaggio senese che arriva con l’inserimento vincente di Semprini, al secondo centro stagionale, su assist del solito Boccardi. La risposta umbra è nell’inserimento di De Souza (12’) e nel successivo tiro di Lisi stoppato da Suplja. Ma il pareggio del Trestina arriva comunque poche azioni con D’Angelo che anticipa un disattento Morosi sul secondo palo per il tap-in di testa che batte Giusti per l’1-1. Inerzia completamente stravolta e Trestina vicina al vantaggio subito dopo con De Souza che salta un Morosi in difficoltà e mette in mezzo per Mencagli, Achy anticipa il centravanti di casa. Enorme l’occasione non capitalizzata da Masini (24’), servito come al solito da Boccardi: il sinistro del 28 è ben indirizzato ma Fratti devia sopra la traversa da pochi passi. Magrini cambia due terzi dell’attacco con Giannetti e Galligani ma è Bianchi a tentare la via del gol (35’) con un destro da fuori deviato. Nel finale dentro anche Candido e il giovanissimo Rogani ma il gol lo segna il Trestina con Borgo nel recupero. Tutto troppo agevole, ancora su palla inattiva, per gli umbri che hanno vita facile in mezzo alla statue di sale della difesa di Magrini. Alla fine di questa agonia mancano, purtroppo, ancora quattro giornate.

Guido De Leo