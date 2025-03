Trillini pareggia, poi la doppietta di Proietti Zolla. Fabriano cala il tris. Blitz in trasferta a Montegranaro

FABRIANO CERRETO CERRETO : Cannella, Chimezie, Stortini, Urbinati, Alidori (43’ st Pagliarini), Presmans (16’ st Mancini), Di Matteo (33’ st D. Torricini), Capponi (40’ st P. Torricini), Jallow, Sindic (20’st Malavolta), Rotondo. All. Mengo. FABRIANO CERRETO: Mazzoni, Crescentini, Grassi, Conti, Stortini (34’st Poeta), Mistura, Gori (44’st Franconi), Palmieri (48’st Guidarelli), Nacciarriti (16’st Carnevali), Proietti Zolla (40’st Marinelli), Trillini. All. Mariotti. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 31’ Rotondo, 15’ st Trillini, 35’ st e 37’ st Proietti Zolla.

Nella terzultima giornata di campionato, il Fabriano Cerreto sbanca il campo di Montegranaro al termine di un match che ormai aveva poco da raccontare alla stagione. Entrambe le squadre, infatti, sono ormai fuori da ogni verdetto. Così mister Mengo concede spazio a chi ne ha trovato meno nel corso del campionato: tra i pali va quindi Cannella, davanti Rotondo insieme a Jallow. Anche gli ospiti, ormai salvi, optano per un leggero turnover nell’undici in campo. Gara che si sblocca alla mezzora con il gol di Rotondo, che porta in vantaggio i padroni di casa. Ma nella ripresa viene fuori il Fabriano Cerreto, complici anche i vari cambi nella formazione del Montegranaro. Al 15’ del secondo tempo ecco Trillini che pareggia i conti della partita, quindi tocca a Proietti Zolla, che nel giro di due minuti sigla la doppietta che ribalta il risultato e regala i tre punti in trasferta ai cartai.