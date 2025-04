Tris di stelle viareggine: Pierini, Adami e Terigi protagonisti nel calcio

Un bel tris di personaggi viareggini merita la copertina, tra gol pesanti nel professionismo e annunci su ritiri a fine stagione.

Nicholas Pierini. Nell’ultimo turno di Serie B contro il Palermo, la talentuosa punta viareggina del Sassuolo ha realizzato il suo decimo gol in campionato. I neroverdi sono ad un passo dal ritorno in Serie A. Per il figlio d’arte Nicholas Pierini (... anche se papà Alessandro gli attaccanti li fermava, essendo un bel difensore, ex Fiorentina e Udinese) si tratterebbe della seconda promozione di fila dopo quella della scorsa stagione ottenuta, da protagonista, con il Venezia.

Greta Adami. Dal suo arrivo allo Spezia Women (capolista nel girone A di Serie C: lo stesso in cui milita pure il team versiliese del Blues Pietrasanta), la centrocampista viareggina Adami ha già realizzato 5 reti: 4 in campionato (compresa l’ultima perla su punizione nel successo 4-0 sulla Solbiatese) più una in coppa.

Leonardo Terigi. Al termine di questa annata, che sta disputando col Pietrasanta (di cui è vice-capitano e primo rigorista, con già 5 gol fatti nell’appena concluso campionato) ed è ancora in corsa (in semifinale playoff), ’Leo’ Terigi appenderà le scarpette al chiodo: la gara del suo addio al calcio sarà l’8 giugno.