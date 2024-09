Tris per la Real Cerretese. Nieri è in grande spolvero

Real Cerretese

3

Urbino Taccola

1

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Lelli (6’ Novi, 70’ Safina). A disp. Pannocchia, Tramacere, Antonini, Lapi, Spinelli, Bosco. All. Petroni

URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini, Romeo, Marinari, Petri, Aliotta, Antoni (60’ Zaccagnini), Castellacci (60’ Bellagamba), Petracci (60’ Rossi), Langella (75’ Risolo), Cosi (83’ Pezzini). A disp. Nigro, Taglioli, Desideri, Salvadori. All. Polzella

Arbitro: Bragazzi di Carrara

Reti: 9’ Melani; 21’ Langella; 54’ e 94’ Nieri

CERRETO GUIDI – Una Real Cerretese non brillantissima porta comunque a casa l’intera posta in palio contro un Urbino Taccola ben organizzato, ma inconcludente. Dopo il rinvio per il maltempo della gara d’esordio sul campo della Lunigiana Pontremolese, i biancoverdi approcciano bene e passano subito in vantaggio: dopo l’infortunio in avvio di Lelli, infatti, ci pensa Melani al 9’ a trafiggere Malasoma al termine di una bella azione. I ‘medicei’ falliscono il raddoppio con Fedi e al 21’ subiscono il pari di Langella (eurogol). A firmare il successo ci pensa quindi Nieri nella ripresa con una doppietta: il centrocampista prima risolve una mischia in area sugli sviluppi di un corner e poi in pieno recupero finalizza un contropiede con un preciso diagonale. Nel mezzo c’è stato tanto Urbino Taccola che ha chiuso nella propria metà campo la Real Cerretese, ma senza che i pisani impensierissero seriamente Battini.

Simone Cioni