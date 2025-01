Trofeo Marche. Il torneo giovanile accende i motori

Le società hanno tempo fino al 5 aprile per iscriversi al Trofeo Marche, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Cluentina. Il torneo dà spazio alla categoria Giovanissimi Under 14, giocatori nati nel 2011 con possibilità di utilizzare un massimo di cinque nati nel 2012 e di tre prestiti per solo nati nel 2011. La manifestazione inizierà il 26 maggio e la finale è prevista per sabato 28 giugno. Il nuovo sito internet di riferimento della manifestazione www.trofeomarche.com, a breve online. Per info ci si può rivolgere al responsabile organizzativo Francesco Vallesi al 347 9709773.