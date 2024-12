Troise: "Contava soltanto il risultato per ripartire bene"

Di buono nella serata del Porta Elisa c’è sicuramente il risultato che ha permesso all’Arezzo di interrompere il digiuno di vittorie. Sul piano della prestazione, però, la squadra non è stata particolarmente brillante. Emanuele Troise analizza così il ritorno al successo dei suoi: "Erano tre punti che ci mancavano. Era fondamentale il risultato in questo derby per tanti motivi. Abbiamo avuto momenti di sofferenza, dove abbiamo concesso qualcosa di più. Arriveranno momenti nei quali giocheremo meglio". L’allenatore amaranto guarda già oltre. "La vittoria contro la Lucchese è buon viatico in vista delle prossime partite che sono decisive per andare avanti in coppa Italia e chiudere al meglio il girone d’andata". L’uomo del match è stato Filippo Guccione, alla seconda rete consecutiva dopo quella contro l’Entella. "In questa partita contavano solo i tre punti, era fondamentale vincere per interrompere la striscia negativa. Non contava come, ma l’importante che siano arrivati". Anche il centrocampista Salvatore Santoro si gode i tre punti. "Vittoria meritata, dovevamo chiuderla prima per soffrire un po’ meno. Nelle ultime uscite avevamo fatto buone prestazioni. Questo successo ci aiuterà per affrontare al meglio le gare da qui alla sosta, compresa la gara di Coppa Italia".

Sulla sponda rossonera parla il vice allenatore Emiliano Testini, uno dei tanti ex della sfida. "Rimanere in dieci e poi andare sotto sul rigore ci ha condizionato. Peccato perchè abbiamo avuto occasioni anche in inferiorità numerica".

Andrea Lorentini