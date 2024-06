"Troise è l’allenatore giusto per l’Arezzo". Pecchia e Sorbi lanciano il nuovo tecnico

di Andrea Lorentini

AREZZO

Ancora 24 ore e poi Emanuele Troise si presenterà ufficialmente ad Arezzo svelando quelli che saranno i suoi propositi e il suo manifesto di calcio che vorrà attuare nella sua nuova avventura in amaranto. Nel frattempo il direttore sportivo Nello Cutolo è al lavoro per la definizione dello staff che affiancherà il 45enne tecnico napoletano. Sembra sicuro che Troise avrà ancora con se il vice Domenico Di Cecco, mentre il resto delle caselle verrà annunciato direttamente domani nel corso della presentazione alla stampa. Sembra destinato a restare il preparatore atletico Maurizio Pecorari, in virtù anche del contratto fino al 2025. Non dovrebbe, invece, far parte del nuovo staff il preparatore dei portieri Massimiliano Magi. In attesa ascoltare le prime parole ufficiali in amaranto, si può affermare che Troise è tipo che ha sempre inseguito sogni e ambizioni di alto profilo. Si è diplomato a Coverciano nel 2020, insieme tra gli altri a Caserta, il cui nome era stato associato proprio alla panchina dell’Arezzo, e a diversi big del pallone che oggi sono tra gli allenatori più in vista del panorama: da Pirlo, a Thiago Motta fino a Italiano. Tra i docenti di quel corso Attilio Sorbi, ex calciatore e allenatore professionista, oggi tra i formatori più stimati presso il centro tecnico federale. "E’ senz’altro un profilo con eccellenti credenziali. Ha fatto una buona gavetta e adesso credo abbia anche un’età e un’esperienza giusta per una piazza come Arezzo - spiega Sorbi che poi aggiunge - conosco molto bene Fabio Pecchia (attuale tecnico del Parma ndr) che ha avuto Troise come suo collaboratore qualche anno fa a Latina e e me ne ha parlato sempre molto bene. Conoscendo l’onesta intellettuale di Fabio non ho dubbi che dica la verità e sia convinto delle doti del nuovo allenatore amaranto".

Nel frattempo l’Arezzo ha già depositato tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Il termine ultimo per i club, salvo una deroga di qualche giorno, per chi sta ancora disputando i playoff, è quello di martedì 4 giugno. "Abbiamo sistemato tutto già lo scorso 24 maggio" fa sapere il presidente Guglielmo Manzo. Nelle prossime 48 ore vedremo se le società che sembrano più in difficoltà riusciranno ad iscriversi oppure se ci sarà, come accade praticamente ogni estate, qualche realtà a rischio. Questa sera intanto sono in programma le semifinali di ritorno playoff. In campo Vicenza-Avellino e Benevento-Carrarese.