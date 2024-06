Trombini garantisce per Lamesta. L’Arezzo ora vuole l’attaccante

di Luca Amorosi

In attesa che il calciomercato apra davvero, sono i giocatori e gli allenatori, sottotraccia, che possono indirizzare alcune scelte. Sia chiaro, è un’esagerazione, ma a volte anche i rapporti interpersonali tra i protagonisti in campo e in panchina possono avere un peso specifico nella buona riuscita di una trattativa. Il portiere amaranto Luca Trombini, per esempio, è stato immortalato in vacanza con Davide Lamesta, esterno d’attacco del Rimini. I due sono quasi coetanei (2001 il portiere; 2000 l’attaccante) e sono entrambi di Torino. Non bastasse, Lamesta lo scorso anno è letteralmente esploso, mettendo insieme 9 gol e 13 assist in 37 presenze, proprio sotto la guida del nuovo tecnico amaranto Emanuele Troise. Insomma, chissà che due indizi non facciano veramente una prova, anche se il giovane esterno è corteggiato, oltre ad avere ancora un anno di contratto con i romagnoli. Non è da escludere, comunque, che l’ non faccia quantomeno un tentativo. Chiaro che se dovesse farsi avanti una squadra di categoria superiore, come il Cesena che pare essersi interessata, l’eventuale trattativa si complicherebbe ulteriormente. Dalla Romagna sarebbe gradito anche l’arrivo di Claudio Morra, punta centrale capace di segnare 19 gol nella stagione appena conclusa. Con 29 anni d’età, sarebbe un profilo d’esperienza ma ancora nel pieno delle proprie potenzialità, con caratteristiche ideali per alternarsi con Gucci. Anche arrivare a lui, però, è tutt’altro che agevole: è vincolato con i biancorossi fino al 2026 e ha una clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi sui centomila euro, cifra molto alta per la terza serie. Più abbordabile, forse, tra gli ex giocatori allenati da Troise, arrivare a Linas Megelaitis, mediano molto apprezzato dal tecnico napoletano, che lo ha impiegato con continuità.

Nel caso in cui si riesca a riportare in amaranto Mawuli, rientrato al Sudtirol alla scadenza del prestito annuale, il suo sarebbe l’identikit ideale per riempire uno slot sguarnito o quasi. Da monitorare anche la situazione Ancona: se l’iscrizione della società marchigiana venisse bocciata dalla Covisoc come viene ipotizzato, tutti i tesserati si svincolerebbero in automatico. Nonostante una stagione non certo positiva, ci sono elementi di valore nei ruoli chiave che servono al Cavallino, come la punta Alberto Spagnoli, 30 anni d’età e 15 gol realizzati, o il centrocampista maliano Coli Saco, classe 2002 che però era in prestito ed è di proprietà del Napoli. Tra i principali obiettivi del mercato amaranto ci sono anche i difensori: nel ruolo di terzino, dove si tenterà di riportare in città almeno uno tra Coccia, Donati e Renzi, ma anche per il centro della difesa, vista la lungodegenza di Masetti e in base al futuro di Risaliti, Polvani e anche Lazzarini, che dovrebbe rimanere ma che Troise potrebbe non considerare un difensore.