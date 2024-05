Trombini il migliore con Lazzarini. Gucci non punge

TROMBINI 6,5 Subisce un gol a freddo, annullato dal Var. Nella ripresa salva alla grande su Sekulov e non arriva per poco sul rigore di Savona.

MONTINI 5,5 Soffre da braccetto della linea a tre ed è condizionato da un giallo fiscale (dal 73’ GADDINI 6 Una deviazione gli nega il gol che avrebbe riaperto il discorso qualificazione).

POLVANI 6 Tiene botta nel duello fisico con Cerri (dall’83’ SEBASTIANI sv).

LAZZARINI 6,5 Nel complesso se la cava con buon piglio una volta prese le misure nella difesa a tre.

RENZI 5,5 Largo a destra, deve coprire tutta la fascia con risultati alterni. Il var gli evita un rosso severo.

DAMIANI 6 La sua partita dura meno di mezz’ora. (dal 27’ FOGLIA 5,5 Prestazione così così. Viene sacrificato per provare a rimontare lo svantaggio; dal 73’ PATTARELLO 6 Indiani lo butta nella mischia a pochi giorni dall’infortunio. Ci prova ma non trova il colpo giusto).

MAWULI 6,5 In mezzo fa valere fisico, senso della posizione e geometrie, pur con qualche passaggio a vuoto (dall’83’ CASTIGLIA sv).

COCCIA 6 In difficoltà in fase difensiva, ma propositivo nella metà campo avversaria. Sfiora il gol in avvio di ripresa.

SETTEMBRINI 5,5 Vigoria da capitano al servizio della squadra, ma il rigore causato purtroppo è un episodio decisivo.

GUCCIONE 6,5 Nascono dai suoi piedi i pericoli maggiori per i bianconeri. Nell’assalto finale è poco lucido.

GUCCI 5,5 Poco servito nel primo tempo e poco efficace nella ripresa. In un paio di occasioni poteva fare molto di più.

Luca Amorosi