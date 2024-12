Tropical Coriano vince il derby contro Vis Novafeltria e consolida il primato

Si prende tutto d’anticipo nel derby in casa della Vis Novafeltria e prova a scappare il Tropical Coriano di mister Scardovi (1-0). Alla capolista basta il gol realizzato da Enchisi a un soffio dall’intervallo per mettere subito in guardia tutte le inseguitrici. In primis il Castenaso che oggi andrà proprio a bussare alla porta del Pietracuta, a due passi da dove ieri il Tropical si è preso altri tre punti pesantissimi. E troverà un osso duro. Perché il Pietracuta non ha nessuna intenzione di perdere terreno e vorrà sfruttare il faccia a faccia nella parte alta della classifica per scalare qualche posizione. Per continuare a competere con le ’grandi’, e naturalmente per continuare a dare la caccia al Tropical primo della classe.

Eccellenza. Girone B (16ª giornata, ore 14.30): Fcr Forlì-Gambettola, Granamica-Osteria Grande, Massa Lombarda-Sant’Agostino, Medicina-Sampierana, Mezzolara-Sanpaimola, Pietracuta-Castenaso, Reno-Faenza, Solarolo-Russi. Ieri: Vis Novafeltria-Tropical Coriano 0-1. Classifica: Tropical Coriano 33; Castenaso 28; Mezzolara 27; Sampierana, Pietracuta 26; Gambettola 21; Osteria Grande 19; Fcr Forlì 18; Reno, Medicina, Sant’Agostino 17; Solarolo 16; Sanpaimola 15; Massa Lombarda 13; Granamica, Vis Novafeltria 12; Russi 11; Faenza 9.

Prima Categoria (14ª giornata, ore 14.30). Girone G: Marina-Vecchiazzano, Modigliana-Carpena, Only Sport Alfonsine-Pianta, Real Fusignano-Sporting Predappio, San Vittore-Fosso Ghiaia, San Pancrazio-Meldola, Santa Sofia-Bagnacavallo. Ieri: Savarna-Savio. Classifica: Savarna 23; Real Fusignano, Bagnacavallo 20; Vecchiazzano 19; San Vittore, Savio 18; Modigliana 17; Pianta, Fosso Ghiaia, Sporting Predappio 16; Only Sport Alfonsine, Santa Sofia, Meldola 15; San Pancrazio 14; Carpena 10; Marina 7. Girone H: Bagno di Romagna-Asar, Due Emme-Real San Clemente, Roncofreddo-Morciano, Gatteo-Sant’Ermete, Granata-Torconca, Ronta Arpax-Mondaino, Victoria-Rumagna. Ieri: San Bartolo Gabicce Mare-Bellaria Igea Marina. Classifica: Sant’Ermete 25; Real San Clemente, Roncofreddo 23; Granata 22; Bellaria Igea Marina 20; Torconca 19; Gatteo 18; Ronta Arpax, Rumagna 17; Due Emme 16; Morciano, San Bartolo Gabicce Mare 15; Asar 11; Bagno di Romagna 10; Victoria 9; Mondaino 4.