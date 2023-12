Turbolenze biancorosse. Nuvole sulla Maceratese. Oggi l’allenatore Pagliari può lasciare la panchina

Oggi si scioglieranno gli ultimi dubbi e si saprà se Dino Pagliari decide di restare ancora sulla panchina della Maceratese. Ieri il tecnico non ha diretto l’allenamento, ci ha pensato l’allenatore in seconda. Dalla società non trapela nessun commento, ma le parole pronunciate dall’allenatore al termine della partita con la Jesina sono chiarissime: "La coperta è troppo corta, da due mesi giocano sempre gli stessi". Tradotto, servono giocatori anche perché nel frattempo non fanno più parte della rosa il difensore Mattia Moschetta e l’attaccante Giordano Napolano e Pagliari desiderebbe che vengano rimpiazzati con elementi dello stesso ruolo. Ora bisogna vedere se il presidente Alberto Crocioni seguirà le indicazioni del suo tecnico oppure se farà altri tipi di scelte. Di certo in questi mesi Pagliari ha avuto modo di conoscere il campionato, di soppesare la forza della Maceratese e delle altre squadre ed essendoci il mercato ha fatto determinate richieste per cercare di centrare gli obiettivi che la società si è posta a inizio stagione e che certi investimenti hanno fatto subito pensare. Ora la parola definitiva passa alla società che deve sbrogliare una matassa complicata: soddisfare le esigenze del tecnico, il cui arrivo è stato ben accolto dalla piazza e dalla squadra, o voltare ancora una volta pagina ricominciando da capo per l’ennesima volta.