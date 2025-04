Turno infrasettimanale: Figline e San Donato Tavarnelle in sfide decisive per la salvezza

Oggi tutti in campo per un turno infrasettimanale prima delle festività pasquali, proponendo delle sfide decisive ai fini della salvezza, che vede coinvolte le squadre del Figline e San Donato Tavarnelle. Gare in programma alle 15.

Figline-Poggibonsi (all’andata 0-2: Bellini, Salvadori). Arbitro: Zadrima di Pistoia. L’attenzione odierna si sposta al "Del Buffa" per l’esordio in panchina di Loris Beoni (nella foto) subentrato a Brachi che dovrà dare una svolta al Figline che riceve il Poggibonsi. E’ una sfida delicata che necessita determinazione e consapevolezza ai gialloblù per rimettere in moto la classifica, in quanto le gare rimaste a disposizione sono tre. "Sarà più un lavoro mentale che tecnico – ha puntualizzato il nuovo tecnico Beoni – Bisogna lavorare su quest’aspetto, perchè dobbiamo dare loro tranquillità ma allo stesso tempo dovranno impegnarsi con la massima determinazione". Per la formazione, sono tutti a disposizione tranne il difensore Francalanci tornato in gruppo ma non è fra i convocati. Mugelli & C sono chiamati a dare un forte segnale in attacco. Nel Poggibonsi non ci saranno Valori, Marcucci e Borri squalificati, rientra Martucci.

Ostia Mare-San Donato Tavarnelle (1-1: Senesi, Manfredi). Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia. A Ostia contro la squadra del presidente Daniele De Rossi che vuole raggiungere la salvezza matematica, alla formazione gialloblù di Bonuccelli, servirà la gara perfetta per raccogliere punti necessari per avvicinarsi alla salvezza, sapendo che dovrà affrontare ancora un’altra trasferta prima del congedo finale. Tutta la rosa è a disposizione del tecnico, è probabile che Cellai, Cecchi e Croce partano dall’inizio, come pure il portiere Leoni potrebbe tornare titolare al posto di Tampucci. In attacco, Doratiotto, Gubellini e Manfredi sono pronti a dare ancora il loro contributo.

Giovanni Puleri