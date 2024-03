Tutta la passione granata in un poster. Sabato in regalo ai lettori de La Nazione

Dalla Juve alla Spal, per il Pontedera è una settimana che...profuma di Serie A. Dopo il pari contro i baby bianconeri, sabato al Mannucci arriva un club che fino a quattro anni fa (2019-20) giocava nella massima serie.

Per celebrare l’importante incontro, La Nazione ha deciso di omaggiare tutti i tifosi con un poster della squadra, che verrà consegnato gratuitamente all’ingresso dello stadio, mentre la tifoseria della gradinata nord Diego Savelli ha già annunciato con un accorato appello che si muoverà in massa con un grande corteo: "C’era una volta Pontedera. C’erano i Boys, lo stadio Marconcini e un’instancabile passione color granata. E se il tempo passa, quell’instancabile passione no, è viva ancor oggi, tramandata di generazione in generazione, di padre in figlio. Per questo e per la nostra amata Pontedera sabato 16 marzo, in occasione della partita casalinga contro la Spal delle 18,30, tutta la città e tutto il mondo granata sono invitati a rendere omaggio a quella passione. Ci troviamo proprio lì, in Piazza Trieste, l’anima pulsante di quei tempi passati, il luogo del cuore di chi si ritrovava per andare insieme allo storico Marconcini. Ci ritroviamo proprio lì tutti, giovani e meno giovani, nonni, genitori, nipoti, ultras, tifosi e appassionati, per dare vita al corte granata che partirà alle 17,50 diretto verso il Mannucci. Il corteo sarà anticipato da un brindisi presso il Bliss Cafè, di fronte a Piazza Trieste, con inizio alle 17,15. C’era una volta Pontedera e deve continuare ad esserci. Un solo colore, un unico amore". Sul fronte societario intanto Moreno Zocchi si gusta il buon sapore dell’1-1 di domenica: "Il pari con la Juve mi ha dato l’impressione di un squadra diversa rispetto a tre settimane fa. Di una squadra in crescita, più determinata, attenta alla fase di non possesso e probabilmente in crescita anche di condizione fisica. Perché non dimentico che ci sono momenti nella stagione in cui c’è la coincidenza di avere 4-5 giocatori importanti che hanno un calo di rendimento e la squadra ne risente. Ora invece tutta la rosa è in crescita". Secondo i dati forniti dalle agenzie specializzate, i 44 punti in classifica del Pontedera sono quelli realmente attesi dalla squadra di Canzi. "E’ così anche per me – aggiunge il direttore sportivo – i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo e anche il fatto che è tanto tempo che siamo dentro ai play off (dall’11a giornata, domenica si gioca la 32a, ndr) ci autorizza a lottare per mantenere almeno questa posizione, se non addirittura migliorarla. Il primo obiettivo, la salvezza, era praticamente aritmetico a fine febbraio. Avremmo firmato con il sangue un simile traguardo e invece siamo qua a guardare più in alto". Stefano Lemmi