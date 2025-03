Tutta la rabbia di mister Buscè: "Subita un’altra ingiustizia"

Torna a invocare il Var Antonio Buscè. E tanto più lo fa dopo aver visto e rivisto il gol che ha permesso alla Ternana di sbancare il ’Romeo Neri’. Con tanto di fuorigioco non fischiato. "Troppe volte in questa stagione abbiamo subito delle ingiustizie come quella di oggi – dice l’allenatore del Rimini – Abbiamo visto tutti che il gol è stato propiziato da un fuorigioco di Cianci. Mi sembrava strano che De Vitis, con tutta l’esperienza che ha, si facesse aggirare così... Lo accettiamo, però è anche giusto che ogni tanto uno rimarchi qualche errore. Sono sempre convinto che serva fare qualcosa in più in questo campionato, perché devono cercare di dare una mano a tutte le squadre, e anche agli arbitri e ai guardalinee. La Ternana è una squadra forte e non avrebbe neanche bisogno di aiuti".

Archiviato il capitolo, Buscè analizza la gara dei suoi spaccata in due. Un primo tempo sicuramente non brillante e in preda agli avversari, una ripresa coraggiosa e intraprendente. "Il gol subito dopo dieci minuti ci ha condizionato – dice – il colpo mentale lo abbiamo preso. Ma devo fare i complimenti alla mia squadra perché è stata capace di riassestarsi e ripartire. Abbiamo fatto un secondo tempo importante contro una squadra che con questo campionato non c’entra nulla. Nella ripresa non hanno mai impensierito il nostro portiere. E noi abbiamo avuto due o tre palle per il potenziale pareggio con Cioffi e Leonardi. Tutto questo senza mai perdere equilibrio. Questa prestazione ci deve rendere più forti".

Tutto questo per dire che resta il rammarico di non aver mosso la classifica. Mettendo in fila la seconda sconfitta consecutiva al ’Romeo Neri’. "Con l’Arezzo abbiamo fatto fatica sotto tutti i punti di vista – ricorda Buscè pensando al primo dei due ko – Con la Ternana invece, una volta andati sotto, abbiamo reagito alla grande. Abbiamo giocato con tre punte davanti, una scelta che abbiamo fatto, e abbiamo avuto tante situazioni importanti. Il rammarico è che se nel secondo tempo non siamo riusciti a realizzare quel gol che ci avrebbe permesso di incassare un risultato positivo".

Il Rimini avrà subito l’occasione di rifarsi. Appuntamento fissato per martedì pomeriggio in casa del Legnago.