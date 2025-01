Tutti i marcatori dalla Promozione alla Terza categoria. Monti firma l’impresa del Civitella contro la capolista Misano. Poker di Benvenuti, l’Edelweiss spera nella salvezza

Ecco risultati, marcatori e classifiche dei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria delle squadre forlivesi. In Promozione il Fratta Terme si impone di misura, mentre l’Edelweiss stravince con 4 gol di Benvenuti in uno scontro diretto per la salvezza. Il Civitella ferma il Misano capolista. In Seconda goleada del Collinello.

Promozione (girone D, 22ª giornata): Fratta Terme-Sparta Castelbolognese 1-0 (Spadaro), Bakia Cesenatico-Forlimpopoli 2-2 (Vitalino, Lorenzini; Vokkri, Milandri), Edelweiss Jolly-Verucchio 6-0 (4 Benvenuti, 2 Ferrari), Civitella-Misano 1-0 (Monti rig.). Classifica: Misano, Young 50; Fratta Terme 49; Cervia, Riccione 38; Diegaro 37; Bakia 36; Classe 35; San Pietro in Vincoli 29; Civitella, Stella 28, Sparta Castelbolognese 26; Forlimpopoli 23; Savignanese 22; Verucchio 20; Edelweiss Jolly, Bellariva 15; Frugesport 10.

Prima Categoria (girone G, 18ª giornata): Carpena-Santa Sofia 1-1 (Fedele; Biserni), Vecchiazzano-Meldola 1-1 (Pirani; Giardini), Sporting Predappio-San Vittore 3-3 (2 Coulibaly, Zuppardo; 2 Totaro, Imolesi), Bagnacavallo-Pianta 3-1 (Gaspari, Mamadou, Piva; Rafelli), Modigliana-Savarna 3-1 (2 Betti, Romani; Conti). Classifica: Savarna 35; Bagnacavallo 33; San Vittore, Fusignano 30; Vecchiazzano 27; Pianta, Santa Sofia 26; Meldola, Modigliana 24; Only 22; Fosso Ghiaia, San Pancrazio, Savio 21; Carpena 20; Sporting Predappio 19; Marina 9.

Seconda Categoria. Girone N (14ª giornata): Casalborsetti-Fiumanese 0-0, Real Cava-Fornace Zarattini 1-3 (Ragazzini; 2 La Pira, Jatta), Valmontone Castrocaro-Deportivo Rocadello 0-0. Classifica: Mezzano 33; Fiumanese 32; 2000 Cervia 32; Casalborsetti 31; Vita 23; Low Ponte 22; Porto Fuori, Fornace Zarattini 17; Deportivo Roncadello 15; Romagna 14; Punta Marina, Reda 13; Real Cava 6; Valmontone Castrocaro 5.

Girone O: Collinello-Capanni 6-1 (3 Giacobbi, 2 Cangialosi, Fiori; Romagnoli), Atletic Frampula-San Carlo 1-0 (Pruni), San Colombano Italtex-Dismano utd 1-1 (En Nassiri; Piccirillo). Classifica: Collinello 38; Junior Gambettola 22; Atletic frampula, Borghigiana 21; Villamarina, Rubicone/Calisese 20, Dismano Utd, Perticara, Alfero 19; San Colombano Italtex 17; Around 15; Capanni 14; San Carlo 10; Dea Rimini 7.

Terza Categoria (14ª giornata): ArtusiAnna-Bertinoro 1-1 (Battistini; Fornasari).