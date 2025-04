Tuttocuoio-Corticella: pareggio casalingo rinvia la salvezza matematica

TUTTOCUOIO 1 CORTICELLA 1

TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Casari, Pardini, Del Rosso (33’ st Centonze), Fino (45’ st Veron), Lorenzini, Massaro (39’ st Benericetti), Sansaro (26’ st Russo), Boiga (26’ st Di Natale), Severi. A disp: Sinagra, Fiscella, Haka. All. Firicano.

CORTICELLA: Malagoli, Alboni, Ercolani, Chmangui, Boretti, Brighi, Lo Giudice (1’ st Bovo), Bezziccheri, Embalò (12’ pt Gessaroli, 39’ st Casadei), Suriani, Manara. A disp: Mezzadri, Ribello, Mion, Rizi, Cavallini, Guidi. All. Nesi.

Arbitro: Teodoli di Aprilia.

Marcatori: 25’ pt Severi; 12’ st Bezziccheri.

Note: spettatori 100 circa; espulso Manara al 48’ st; ammoniti Ercolani, Boretti; angoli 4 a 11.

Il Tuttocuoio non va oltre il pareggio casalingo (1-1) contro il pericolante Corticella, squadra invischiata in zona play out, e deve rinviare ancora il raggiungimento aritmetico della salvezza. A tre giornate da termine sono 4 i punti che i neroverdi devono gestire sulla sestultima posizione, ma devono battersi il petto se ieri si sono lasciati sfuggire la vittoria, facendosi rimontare. E’ nella prima frazione che la squadra di Firicano potrebbe guadagnarsi il prezioso successo. Dopo aver rischiato di brutto su un’inzuccata di Boretti respinta dalla traversa (10’), i pontaegolesi hanno prima sfiorato il pari con Massaro, che si è fatto ribattere il destro dall’uscita alla disperata di Malagoli (20’) e poco dopo hanno trovato il vantaggio su una punizione di Boiga toccata in rete da Severi. Prima del riposo il Tuttocuoio ha avuto l’occasione per mettere in frigo i tre punti: Alboni ha toccato la palla con le mani nella propria area di rigore, ma dal dischetto capitan Fino si è fatto respingere la conclusione. Nella ripresa il Corticella ha trovato presto il pari con un destro dalla distanza di Bezziccheri che ha indovinato l’angolo dove Carcani non è potuto arrivare, poi nonostante l’agonismo messo dalle due squadre, la stanchezza per un terreno di gioco reso pesantissimo dall’incessante pioggia ha fatto perdere la dovuta lucidità e il risultato non è più cambiato. s.l.