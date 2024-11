Tuttocuoio, niente riscatto. Paga la grinta dei pratesi

ZENITH PRATO

3

TUTTOCUOIO

1

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Kouassi, Cecchi, Saccenti (65’ Rosi); Toci (53’ Bicchierini); Mertiri (73’ Falteri), Cellai (83’ Tempestini). All. Settesoldi.

TUTTOCUOIO (5-3-2): Dainelli; Moretti, Bardini (75’ Benericetti), Salto Lomba, Lorenzini (75’ Ciotola), Contipelli (90’ Centonze); Fino, Russo (80’ Sansaro), Haka; Massaro (65’ Di Natale) Acosty. All. Firicano.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Reti: 9’ Cellai, 52’ Contipelli, 79’ Kouassi, 81’ Falteri.

Niente riscatto, anzi. Prosegue il momento grigio del Tuttocuoio, sconfitto 3-1 a Prato dalla Zenith. I padroni di casa, anch’essi neopromossi, hanno messo in campo maggiore grinta e voglia di vincere, dettata dalla necessità di risalire la classifica, qualità che alla fine hanno fatto la differenza. Sin dalle prime battute, nelle quali la formazione pratese ha trovato subito il vantaggio con Cellai, svettato bene di testa a centro area. Il Tuttocuoio ha faticato a reagire e non ha creato grandi grattacapi alla difesa avversaria, eccezion fatta per una punizione dal limite di Salto ben respinta da Brunelli. Nella ripresa la squadra di Firicano ha iniziato meglio, ed è stato il difensore Contipelli a concretizzare questa partenza sfruttando prontamente una palla in area di rigore per la rete dell’1-1. Ma l’illusione di portare via almeno un pari dal Lungobisenzio è svanita nel finale, dove la maggior verve della Zenith ha fatto la differenza con il nuovo vantaggio arrivato per merito di Kouassi, bravo a concludere al volo di destro dal limite un assist servito da Cellai. Il sigillo finale è arrivato invece per merito del neo entrato Falteri che con un gran sinistro a giro dal limite ha fatto secco Dainelli per il 3-1 che ha chiuso i conti. Domenica prossima il Tuttocuoio ospiterà il Forlì, terza forza del campionato.

s.l.