Tuttocuoio Pari in rimonta

PROGRESSO1TUTTOCUOIO1

PROGRESSO: Cheli, Finessi (10’ st Florentine), Cestaro, Cavazza, Maltoni, Pinelli (30’ st Bellisi), Dandini, Corzani, Matta (42’ st Montesi), Mele, Sansò. A disp.: Roccia, Baccolini, Ben Saed, Gnani, Ghebreselassie, Stellacci. All.: Marchini.

TUTTOCUOIO: Dainelli, Moretti, Salto, Veron, Casari Bertona, Chiti, Del Rosso, Russo, Renda, Boiga, Benericetti. A disp.: Carcani, Haka, Fiscella, Lorenzini. All.: Firicano

ARBITRO: Antonuccio di Roma RETI: 20’ pt Finessi; 17’ st aut. Maltoni.

Castelmaggiore – E’ un pareggio (per altro l’unico della giornata) che sa di impresa quello che il Tuttocuoio è riuscito a strappare in casa del Progresso Castelmaggiore. Le numerose assenze (ben nove) hanno infatti costretto Firicano ad affrontare la prima trasferta del girone di ritorno con appena 14 giocatori disponibili (Lorenzini era in panchina solo per onor di firma dopo la frattura alla mano nel turno pre-natalizio), ma questo, nonostante che il tecnico non abbia potuto effettuare sostituzioni, non ha impedito ai pontaegolesi di tirar fuori una prestazione gagliarda nel corso della ripresa (come era già successo con Vis Modena e Lentigione), dimostrando di essere più forte delle difficoltà e consolidando così la propria classifica, del tutto rassicurante (7a posizione).

L’avvio oltretutto era stato in salita, quando un’incomprensione tra Salto e Dainelli ha permesso a Finessi di portare i locali in vantaggio. Nella ripresa però la squadra della presidente Paola Coia è salita di tono spingendo con continuità e dimostrando di credere in un risultato positivo. E non solo ben presto ha trovato il premio quando una spizzata di Benericetti ha costretto Maltoni a toccare nella propria porta, ma prima della fine ha sfiorato tre volte il ribaltone (una con Boiga e due con Benericetti).

Il Tuttocuoio prosegue così la striscia positiva (6 partite) e può preparare con tranquillità il proibitivo match in casa contro la vicecapolista Ravenna, sperando magari di recuperare qualche giocatore.

Risultati 19a giornata girone D: Cittadella Vis Modena-Pistoiese 0-2, Corticella-Piacenza 4-2, Fiorenzuola-Sasso Marconi 1-2, Forlì-Riccione 3-0, Lentigione-Prato 2-1, Ravenna-Sammaurese 1-0, Progresso-Tuttocuoio 1-1, Tau Calcio-Imolese 4-1, Zenith Prato-San Marino 0-2.

Classifica: Forlì 45 punti, Ravenna 44, Tau Calcio 42, Pistoiese 37, Lentigione 36, Imolese 30, Tuttocuoio 29, Sasso Marconi 24, Prato 22, Piacenza, Corticella e Cittadella Vis Modena 21, Progresso 20, Zenith Prato 19, Riccione e San Marino 18, Sammaurese e Fiorenzuola 12.

s.l.