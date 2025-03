Tuttocuoio pasticcione. Allo Zenith basta un gol

TUTTOCUOIO

0

ZENITH PRATO

1

TUTTOCUOIO: Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Centonze (39’ st Benericetti), Sansaro, Fino, Russo, Haka (28’ st Casari Bertona); Boiga, Di Natale (14’ st Massaro). A disp.: Dainelli, Fiscella, Del Rosso, Severi, Costea, Chiti. All.: Firicano.

ZENITH PRATO: Brunelli; Casini (17’ st Cela), Pupeschi, Tempestini, Perugi (30’ st Rosi); Saccenti, Cecchi, Nistri (33’ Tst oci); Kouassi; Longo (16’ st Falteri), Cellai (67’ Mertiri). A disp.: Landini, Fiore, Moussaid. All.: Settesoldi.

Arbitro: D’Andria di Nocera.

Marcatori: 27’ pt Longo.

Note: espulso al 7’ st Moretti.

PONTE A EGOLA - Un Tuttocuoio troppo pasticcione cede in casa di misura alla Zenith Prato e rinvia la conquista dell’aritmetica salvezza. A decidere il match in favore degli ospiti è stata la rete di Longo poco prima della mezz’ora di gioco, che dopo esser fuggito a sinistra, ha calciato un gran destro a rientrare che ha trafitto Carcani: 0-1. La risposta della squadra di Firicano è arrivata al 32’ con un sinistro di Haka fuori di poco, ma subito in avvio di ripresa l’espulsione di Moretti dopo 7’ (due gialli in tre minuti) ha complicato i piani dei neroverdi. Che dopo aver rischiato di subire il raddoppio su una conclusione di Longo finita a lato (9’) e un tap-in sprecato da Mertiri a porta vuota su respinta di Carcani (26’), nei minuti finali hanno provato a scuotersi costringendo lo Zenith nella propria metà campo, senza tuttavia trovare il guizzo risolutivo. Domenica trasferta proibitiva in casa della capolista Forlì. Risultati 29a giornata: Lentigione-Vis Modena 2-2, Piacenza-San Marino 1-1, Pistoiese-Riccione 1-0, Prato-Tau 0-2, Ravenna-Corticella 5-2, Sammaurese-Imolese 1-2, Sasso Marconi-Forlì 1-3, Progresso-Fiorenzuola 1-2, Tuttocuoio-Zenith Prato 0-1. Classifica: Forlì 72 punti, Ravenna 67, Pistoiese 58, Tau 57, Lentigione 52, Imolese 42, Vis Modena 39, Prato e Tuttocuoio 38, Piacenza e Progresso 34, Sasso Marconi, Zenith Prato e Corticella 32, San Marino 28, Sammaurese 24, Riccione 22, Fiorenzuola 19.

