Tuttocuoio, primo sorriso. Una vittoria d’oro

TUTTOCUOIO

1

PROGRESSO

0

TUTTOCUOIO: Carcani N., Haka, Contipelli (79’ Ciotola), Salto, Veron, Fino (50’ Russo), Massaro (77’ Salvatore), Moras (70’ Benericetti), Lorenzini, Sansaro (65’ Centonze), Bardini. A disp.: Danielli, Di Natale, Princiotta, Beghetto. All: Firicano.

PROGRESSO: Cheli, Finessi (50’; Ghebreselassie), Cestaro, Carrozza (77’ Iacovoni), Selleri, Corzani (46’ Sanso), Cocchi (61’ Florentine), Mele, Matta, Ferraresi, Stellacci (75’ Ben Sed). A disp.: Roccia, Cavazza, Gian, Pizzirani. All: Marchini.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Reti: 29’ pt Massaro L’atteso riscatto c’è stato.

PONTE E A EGOLA - L’atteso riscatto c’è stato. Con il successo di misura (1-0) sul Progresso, il Tuttocuoio ha infatti riscattato la sconfitta iniziale, sempre di misura, in casa del Lentigione, tornando dunque subito a sorridere. A decidere l’incontro, disputato al Leporaia, è bastata la rete di Massaro, gol al quale i bolognesi, ancora fermi a zero punti, non hanno saputo replicare, rendendosi raramente pericolosi. Vittoria quindi fondamentale per la squadra neroverde, considerando che adesso è attesa da un mini-ciclo dall’alto tasso di difficoltà (Ravenna, Prato e Pistoiese, con in mezzo ildal match casalingo con la Sammaurese). Il vantaggio ponteaegolese è arrivato poco prima della mezzora quando Lorenzini con un bel lancio ha pescato il centravanti Massaro, intelligente nel piazzarsi fra ai due centrali avversari: l’attaccante ha controlla splendidamente con l’esterno destro per poi scaricare in rete imparabilmente. Prima della fine del riposo il Tuttocuoio avrebbe potrebbe chiudere i conti con l’incursione a sinistra di Haka che ha scarica un gran diagonale sul quale Cheli ha compiuto una mezza prodezza mettendo in corner. Nella ripresa i ritmi si sono abbassati, la gara si è fatta spezzettata e così il Tuttocuoio che ha festeggiato nel miglior modo la 150ª presenza in maglia nero verde del capitano Fino. Risultati 2a giornata girone D: Piacenza-Corticella 2-0, Pistoiese-Vis Modena 1-2, Prato-Lentigione 0-0, Sammaurese-Ravenna 0-3, San Marino-Zenith Prato 2-2, Sasso Marconi-Fiorenzuola 0-1, Tuttocuoio-Progresso 1-0, Riccione-Forlì 1-2, Imolese-Tau Calcio 2-3 (giocata sabato).

Classifica: Tau Calcio e Vis Modena 6 punti, Prato, Forlì, Fiorenzuola, Lentigione 4, Ravenna, Piacenza, Sasso Marconi, Imolese, Riccione, Tuttocuoio 3, Pistoiese, Zenith Prato, San Marino, Sammaurese 1, Corticella, Progresso 0.

