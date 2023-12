Ubirti para tutto ed evita la beffa. Pari tra Lastrigiana e Castiglionese

LASTRIGIANA

0

CASTIGLIONESE

0

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Bardazzi, Del Colle, Chiavacci, Borselli, Crini, Piccione, Palaj (86’ Del Pela), Sarti, Nencini.

All. Gambadori.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Viciani (67’ Castaldo), Giorgi, Tacchini (55’ Cecci), Menchetti, Menci, Minocci, Mbounga Kameni, Falomi (83’ Meoni), Ricci, Borghesi (78’ Imparato).

All. Fani.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

LASTRA A SIGNA – La Lastrigiana e la Castiglionese si sono divisi equamente la posta in palio al termine di una gara corretta e priva di vere e proprie emozioni. A tratti sono sembrati i locali in grado di prendere il sopravvento, ma è stata una supremazia di breve durata. Avvio guardingo delle due squadre che si fronteggiavano senza mai affondare con decisione. Una conclusione di Ricci fuori di poco un paio di repliche dei locali affidate al mobile Palaj. La prima parte dell’incontro si chiudeva senza emozioni e con un intervento per parte dei rispettivi portieri. Nella ripresa la Lastrigiana sembrava accentuare l’offensiva alla ricerca del successo ma la Castiglionese si opponeva sempre con sicurezza sbrogliando anche un paio di situazioni pericolose sotto porta e cercando con azioni di rimessa di rendersi a sua volata minacciosa. Con il trascorrere dei minuti la gara scadeva di tono, le due squadra davano l’impressione di accontentarsi del risultato di parità. Da segnalare un intervento di Ubirti su conclusione ravvicinata Nencini, ed un successivo intervento su tiro di Palaj. Per il portiere locale Marziano ordinaria amministrazione con unico pericolo su incursione di Falomi non finalizzata a dovere. Da sottolineare la sicura ed efficace prestazione della retroguardia aretina, mentre la Lastrigiana ho mostrato scarsa incisività in avanti.

Antonio Mannori