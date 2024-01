Uin punto a casa della sangiorgese. Trodica non sfrutta un rigore e la superiorità numerica

Sangiorgese

0

Trodica

0

SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Doello, Smerilli, Gentile, Iuvalè, Raschioni, Trombetta, Murazzo (65′ Ricci), Frinconi, Frascerra (79′ Fellousa), Bonvin (46′ Algarbe), Adami (30′ Di Gennaro). All: Mengoni.

TRODICA: Marani, Catinari, Stortini, Panichelli, Emiliozzi, Moriconi, Pampano, Romagnoli, Chornopyshuck, Titone, Merzoug (55′ Sejfullay). All: Pollastrelli.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Si chiude con un pareggio a reti bianche la sfida tra Sangiorgese Monterubbianese e Trodica. Padroni di casa stoici, che riescono a mantenere il pareggio nonostante l’inferiorità numerica già alla mezz’ora del primo tempo per l’espulsione di Frinconi. Giornata storta per gli ospiti, che oltre all’uomo in più non sanno sfruttare neanche un rigore. Titone infatti si fa ipnotizzare da Doello. Gara subito viva con gli ospiti che conquistano un rigore per fallo di mano di Raschioni dopo un quarto d’ora, ma come detto Doello respinge il tiro di Titone. Al 30’ doppio giallo a Frinconi, che viene espulso, nonostante le proteste. Nella ripresa gli ospiti sprecano diverse occasioni con Titone, Sejfullay e l’ex di turno Pampano.