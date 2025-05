Ultima giornata in Prima Categoria: playoff e playout da decidere

Oggi in Prima Categoria si giocano gli ultimi novanta minuti della stagione regolare. Dopo aver conosciuto sette giorni fa il nome del vincitore (la Nuova Real Metauro) e di che retrocede in maniera diretta (l’Apecchio) si attende la composizione delle griglie degli spareggi. Per i playoff c’è molto da decidere. Già qualificate il San Costanzo (attualmente secondo) e l’Atletico Mondolfo (foto a sinistra, terzo), entrambe puntano alla vittoria per ottenere il miglior piazzamento possibile al fine di giocarsi gli spareggi in casa. Due gli scontri diretti: Peglio-Avis Montecalvo. Un vero e proprio big match tra la sesta e la quarta in graduatoria e Atletico Mondolfo-Falco Acqualagna (foto a destra). La terza contro la quinta per una gara tutta da seguire.

Playout. Maior-Csi Delfino Fano. I padroni di casa (quintultimi) sperando ancora alla salvezza diretta e quindi puntano al successo pieno, gli ospiti ormai con un posto assicurato nei playout (da giocarsi in casa) attendono di conoscere l’avversario degli spareggi, uno tra il Tavernelle il Muraglia. Altro match tutto sa seguire è quello tra la Mercatellese- Real Altofoglia entrambe fuori dalla zona playout, ma chi delle due perde può rischiare grosso.

Le gare in programma (ore 16,30): Atletico Mondolfo 1952- Falco Acqualagna. Arbitra Marco Graziosi (Pesaro). Audax Calcio Piobbico-Tavernelle (Antonio D’Addario di Pesaro). Maior-Csi Delfino Fano (Houssam Eddin Chenouf di Pesaro). Mercatellese-Real Altofoglia (Mattia Biagini di Pesaro). Muraglia-Nuova Real Metauro (Alessio Giustozzi di Macerata). Pantano calcio-San Costanzo (Samuele Cerolini di Macerata). Peglio-Avis Montecalvo (Daniele Serenellini di Ancona. Viridissima Apecchio-Osteria Nuova (Enrico Spadoni di Pesaro).

I bomber. La classifica cannonieri dopo 29 partite è la seguente: 17 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 15 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 13 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico).11 reti: Luca Braccioni (Peglio). 10 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo). 9 reti: William Cecchini (Maior), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Bernardino Paoli (Peglio), Mattia Pagnini (Pantano), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo) e Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo). 8 reti: Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova) e Luca Palazzi (Mercatellese). 7 reti: Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Matteo Agostini (Csi Delfino), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano). Seguono con 6 reti a testa 9 calciatori.

Amedeo Pisciolini