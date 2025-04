Ultima giornata nei campionati: sfide decisive per salvezza e play-off

Ultima giornata in questi campionati con i verdetti più importanti quasi tutti emessi ed una serie di gare senza troppa importanza.

In Prima categoria, certificate le rispettive vittorie finali di Montignoso e Piazza, la conquista della finale play-off del Corsagna e la semifinale Capannori-Capezzano che deciderà l’avversario dei neroverdi nel girone "A" (dove il fanalino Gorfigliano è già retrocesso), il ritorno in "Terza" di Pieve San Paolo e Morianese ed il Ghivizzano unica lucchese a disputare i play-off di "Seconda" (fra l’altro praticamente in finale), questo 30° turno propone Academy Porcari- Unione Tempio Chiazzano quale partita di una certa rilevanza, con i bianconeri alla ricerca della matematica salvezza. Gli altri match che chiudono questo torneo: Capezzano-Pieve Fosciana, Corsagna-Serricciolo, Pistoia-Atletico Lucca, Diavoli Neri-Torrelaghese, Montecarlo-Capannori,Mulazzo-Folgor Marlia.

In Seconda categoria, nel girone "A", oltre ad un ininfluente Pieve San Paolo-Monzone, la Folgore Segromigno ospita il San Vitale Candia per migliorare la propria posizione nella griglia play-out. Nel girone "B" Ghivizzano al "Bellandi" contro l’Academy Tau per rafforzare la propria piazza d’onore; mentre in alcune gare si gioca per salvezza e play-out. Un Atletico Castiglione praticamente salvo riceve il Borgo a Mozzano; cerca la matematica permanenza in "Seconda" il Gallicano nel match interno con il tranquillo San Macario Oltreserchio: da vincere assolutamente (ma potrebbe non bastare); mentre il Fornaci, sul campo della Morianese ed il Valfreddana, in casa con il Borgo a Buggiano, sprintano per conquistare i play-out e non far scattare la "forbice": obbligate entrambe alla conquista dei tre punti, con un occhio ai pistoiesi del Giovani Via Nova, l’altra candidata agli spareggi, che gioca a Chiesina Uzzanese. Completano il programma: Pescia-Molazzana e Piazza-Cascio. Tutti i fischi d’inizio alle ore 15,30.

Flav. Berl.