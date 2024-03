Ultima spiaggia Samb, a L’Aquila senza Battista

Conquistato il secondo posto in classifica con il successo di Avezzano, ora L’Aquila ci crede. Tanto è che in vista del confronto diretto di domenica proprio contro la Samb, ha già chiamato a raccolta i propri tifosi proponendo prezzi popolari. La prevendita dei biglietti, invece, riservata ai tifosi ospiti dovrebbe scattare giovedì: a disposizione 500 a 10 euro più diritti di prevendita. La Samb che, pur pareggiando con il Chieti, sembra essere ripartita al meglio con il ritorno di Lauro in panchina – ha fatto rivedere gioco e grinta -, ha già la testa al confronto diretto di L’Aquila. Ieri, subito, la ripresa degli allenamenti. La tegola è arrivata dall’infermeria: Battista non riuscirà a recuperare per il confronto con gli abruzzesi ma ci sarà per quello successivo, in casa, contro la capolista Campobasso. Nulla di grave, invece, per Pagliari. Ieri non si è allenato ma gli accertamenti non hanno evidenziato nulla di grave. Ancora out Paolini che ieri si è allenato a parte. Questa mattina nuova seduta di allenamento e poi stop per Pasqua. La ripresa martedì 2, nello stesso giorno in cui, al mattino, la società presenterà, nella sala stampa Sabatino D’Angelo del Riviera delle Palme, il progetto di riqualificazione del centro sportivo Marcello Ciarrocchi. La Samb può e deve credere ancora di poter vincere il campionato. Occorrerà, certo, un’impresa. Un’impresa dietro l’altra a dirla tutta, da qui alla fine, quando mancano 5 giornate. La prima a L’Aquila. La squadra di Cappellacci è la più in forma del girone: cinque vittorie, l’ultima ad Avezzano, nelle ultime 6 giornate in cui si è vista superare solo dal Sora, a testimonianza di quanto questo campionato sia davvero particolare. La Samb, invece, ha messo insieme solo sei punti nelle stesse giornate, ma contro il Chieti, pur mancando la vittoria, ha sfoderato una buona prestazione. E’ quella, ora, che fa sperare che la squadra di Lauro posso ancora concorrere alla vittoria del campionato.

Infine, ieri, a cinque giorni dall’esonero Marco Alessandrini, ha voluto, così, salutare l’ambiente rossoblù: "Questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia grande l’amore per questi colori ed averne fatto parte (anche se per pochi giorni) mi ha reso orgoglioso. Da ora forza Samb. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a mister Lauro e a tutta la squadra, composta da giocatori che ho avuto modo di conoscere e apprezzare. Sono convinto che lotteranno e combatteranno fino all’ultimo secondo per ottenere quell’obiettivo che tutti aspirano e desiderano. Un abbraccio, Marco".

s.v.