Ultimissime. Bernardo Masini costretto a dare forfait. Candido alle spalle di Giannetti-Galligani

Bernardo Masini, alla vigilia di Siena-Montevarchi, ha dato forfait: il centrocampista, alle prese con un risentimento muscolare, dovrà saltare la prima allo stadio Artemio Franchi. Fuori dall’elenco dei 23 convocati per il match anche Carbé che ha accusato i pesanti carichi di lavoro, dopo lo stop nella seconda parte della stagione scorsa, e il giovane attaccante Soumahoro, fuori, evidentemente, per scelta tecnica. Fuori dai giochi anche Semprini che ha ancora due giornate di squalifica da scontare (rientrerà per Ghiviborgo-Siena, domenica 29 settembre). Saranno della sfida invece sia Giannetti, che si è allenato a parte a inizio settimana per un lieve affaticamento, e Hagbe che ha ripreso, da giorni, a lavorare con i compagni (da vedere però se andrà in panchina oppure in tribuna). La probabile formazione anti Montevarchi, allora, vedrà il giovane Tirelli (2006) difendere la porta. In difesa agiranno Morosi (2004), Achy (all’esordio dopo l’impiego di Biancon con il San Donato Tavarnelle), Cavallari e Di Paola (2005), mentre nell’esperto centrocampo bianconero troveranno spazio Lollo, in cabina di regia, Bianchi e Mastalli. Candido si piazzerà sulla trequarti, alle spalle di Giannetti e Galligani (nella foto), fresco del gol da tre punti di domenica scorsa, con Boccardi pronto a subentrare a gara in corso.