Ultimissime. Bertelli e Cavallari hanno recuperato. Cristiani, lungo stop

Cristiani ne avrà per un mesetto: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione muscolare, dovrà sostenere un nuovo esame, che stabilirà i tempi esatti del recupero. Anche Aseged Ivan (distorsione alla caviglia) non è adisposizione. Cavallari e Bertelli hanno invece recuperato e oggi pomeriggio saranno della partita (dovrebbero partire dalla panchina). Mister Voria ha annunciato "un paio di cambi", rispetto all’undici partito titolare a Sinalunga: a destra della difesa tornerà Pagani (2003), con Achy e Biancon coppia centrale davanti a Giusti, e Agostinone dalla parte opposta. A centrocampo, con Lollo davanti alla difesa, le mezzali saranno il capitano Bianchi e Hagbe (2004). Nel reparto offensivo potrebbe scoccare l’ora di Granado, con i suoi centimetri e la sua generosità: il brasiliano si candida a vestire la maglia titolare probabilmente a fianco di Galligani con Candido ad agire sulla trequarti e Boccardi e Ricciardo pronti a subentrare dalla panchina. Non sono comunque escluse altre soluzioni, vista la qualità dei giocatori che compongono il reparto. Non ci sono bianconeri squalificati, Galligani e Ricciardo i diffidati.