Ultimissime. Bertelli non ce la fa. Masini finalmente tra i convocati

Non solo Cavallari e Aseged Ivan dovranno saltare la partita di questo pomeriggio: nell’elenco degli indisponibili c’è anche Bertelli che in settimana ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio (non dovrebbe trattarsi di niente di grave). Pertanto nell’undici titolare che uscirà dagli spogliatoi questo pomeriggio, per affrontare il Firenze Ovest, mister Magrini, sostituto ancora dal suo vice Gill Voria, ha apportato qualche cambiamento: davanti alla porta difesa da Giusti agiranno Pagani (2003), Achy, Biancon e Agostinone; a centrocampo tornerà titolare Hagbe (2004) con il play Lollo e il capitano Bianchi. Nel reparto offensivo troverà conferma Candido che agirà alle spalle del tandem Boccardi-Galligani. Nell’elenco dei convocati è tornato, dopo il lungo stop, Masini: in attesa che recuperi la migliore condizione agonistica, il centrocampista partirà dalla panchina. Scelte, quelle dello staff tecnico, dettate anche dalla necessità di dosare le energie in vista dei prossimi impegni ravvicinati, con tre partite nel giro di una settimana. Non ci saranno, oggi pomeriggio, bianconeri squalificati: Ricciardo e Galligani i due diffidati. Dalle 13,15, alla biglietteria dello stadio, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere all’incontro.