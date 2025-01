Ultimissime. Bianchi presente. Semprini in forse. Farneti squalificato

La partita con il Montevarchi (al Brilli Peri fischio di inizio alle 14,30, biglietti per il settore ospiti disponibili fino alle 19 di domani) si sta avvicinando e la Robur è impegnata al Bertoni per farsi trovare pronta all’appuntamento. Le certezze (almeno a oggi): Bianchi ha superato l’attacco e febbrile e sarà a disposizione. Niente da fare invece per gli infortunati Lollo, Di Gianni e Hagbe e per lo squalificato Farneti, anche lui, comunque, non al top della condizione (tra le fila rossoblù, fermato dalla giustizia sportiva Saltalamacchia). Il dubbio: Mauro Semprini, ai box da tempo per una distorsione al ginocchio, è prossimo al rientro, ma, per evitare ricadute, la sua eventuale chiamata per Montevarchi-Siena sarà decisa all’ultimo. Anche dovesse far parte dei convocati, partirà dalla panchina: nella coppia d’attacco, allora, possibile la conferma di Gannetti e Galligani, tornato, quest’ultimo, al gol e a una condizione ottimale.