Ultimissime. Biancon e Candido tornano dall’inizio. Ravanelli si ferma

Partiranno tutti, i bianconeri, questo pomeriggio. Anche quelli che non potranno prendere parte alla partita: al Buitoni di Sansepolcro la Robur può tagliare il suo traguardo e festeggiare la conquista della Serie D con quattro giornate di anticipo. La lista degli indisponibili si è allungata: oltre a Cristiani e a Masini – che rientreranno dopo la sosta del campionato – sono finiti in infermeria Ravanelli che ha accusato un problema al flessore e Leonardi, alle prese con la pubalgia. Due i cambi nella formazione titolare che scenderà in campo questo pomeriggio, rispetto a quella che ha affrontato il Signa: il primo riguarda la difesa, dove rientrerà Biancon al fianco di Cavallari – Achy riposerà in panchina – con Morosi (2004) a destra della linea e Agostinone a sinistra. Se il centrocampo rimarrà invariato con Lollo in cabina di regia e Bianchi e Hagbe (2004) mezzali, l’altra novità riguarda il reparto offensivo, con Candido, che ha ormai superato il problema muscolare che lo ha rallentato nelle ultime settimane, si riprenderà il posto sulla trequarti. Il bianconero agirà alle spalle di Boccardi e Galligani.