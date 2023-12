Ultimissime. Cristiani, altro stop. Non sarà della gara. Masini ancora out

Oltre al lungodegente Masini, salterà la sfida del Due Strade anche Alessio Cristiani: il centrocampista "ha avvertito un fastidio nel riscaldamento" ha spiegato mister Magrini, quindi la scelta è stata di non rischiarlo. Con Lollo, di rientro dalla squalifica come Pagani, in cabina di regia, nel 4-3-1-2 di Magrini, le mezzali saranno allora Bianchi e Candido: "Roberto mi piace più trequartista – ha sottolineato il tecnico bianconero –, ma viste le assenze mi dà qualità. Ha già giocato mezzala in passato e anche quando l’ho impiegato io nel ruolo ha fatto bene, curando anche la fase difensiva. Ha più tecnica che fisicità, ma ha rubato tante palle". Dietro alle punte troverà così conferma Boccardi, con Ricciardo e Galligani a comporre il tandem offensivo (Granado è recuperato, in settimana ha lavorato con i compagni, ma partirà dalla panchina). In difesa mister Magrini ha deciso di ruotare di nuovo gli uomini a sua disposizione: davanti alla porta presidiata da Giusti, sulla corsia destra giocherà Morosi (2004), su quella sinistra Bertelli (2003); la coppia centrale sarà quella formata da Achy e Cavallari, con Biancon a riposare in panchina.