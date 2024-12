Ultimissime dal campo. Cavallari assente. Si giocano il posto. Biancon e Fort

Prosegue al Bertoni dell’Acquacalda la preparazione della Robur, in vista della trasferta di domenica in casa dell’Ostiamare dell’ex Simone Minincleri (fischio di inizio alle 14,30). Per la sfida che, ricordiamo, si giocherà a porte chiuse, il tecnico bianconero Lamberto Magrini dovrà rinunciare, oltre ai lungodegenti Tirelli e Semprini a Cavallari, squalificato per una giornata dal giudice sportivo (adesso, nell’elenco dei diffidati, quindi a rischio stop, Mastalli e Farneti). Al posto del numero sei si giocano la maglia titolare Biancon e Fort: per quest’ultimo si tratterebbe del ritorno in campo dopo la lussazione alla spalla rimediata lo scorso 23 ottobre nei primi minuti del derby Poggibonsi-Siena. Sarà della partita anche Lollo: il centrocampista ha scontato il suo turno di squalifica domenica scorsa . In prova in questi giorni con la prima squadra tre ragazzi provenienti dal nord Europa, sulla scia dei due 2005 che si erano aggregati qualche settimana fa e che sono poi tornati nella loro Svezia. Si tratta di un difensore centrale e di due centrocampisti. Da vedere quale sarà il loro destino.