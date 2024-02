Ultimissime dal campo. Cavallari e Boccardi probabili titolari. Occhio ai diffidati

Ultimo giorno di allenamento, oggi, per la Robur. I bianconeri svolgeranno questa mattina la seduta di rifinitura sul campo di Uopini. Salvo intoppi dell’ultima ora, per la partita con l’Asta gli indisponibili saranno Aseged Ivan, alle prese con una distorsione alla caviglia, e Cristiani, fermo per una lesione muscolare. Per quest’ultimo i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi. Per quanto riguarda la formazione anti-Asta, Cavallari, che è totalmente recuperato, si candida a tornare in campo, al centro della difesa, dal primo minuto, davanti potrebbe rientrare Boccardi, partito dalla panchina con il Terranuova Traiana, con la conferma di Candido sulla trequarti e Galligani. Galligani, che insieme a Ricciardo e BIanchi, è in diffida. La prevendita dei biglietti per assistere all’incontro (10 euro, gratis per gli under 14) rimarranno in prevendita fino a questa sera alle 19. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche domani direttamente allo stadio.