Ultimissime dal campo. L’allenatore Magrini torna in panchina. Problemi a sinistra: Ricchi squalificato Il Siena si prepara per la trasferta a Figline con l'obiettivo di tornare al successo dopo due sconfitte. Il ritorno di mister Magrini in panchina e le assenze pesanti influenzeranno la partita.