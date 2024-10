Ultimissime dal campo. Recuperato Masini. In tre per una maglia. Bianchi migliora: può esserci con il Livorno

Il Siena, al Bertoni dell’Acquacalda, è impegnato nella preparazione della trasferta sul campo dell’Orvietana, in programma domenica alle 15. Per la sfida, il tecnico bianconero Lamberto Magrini ritroverà Bernardo Masini che ha superato il problema muscolare che lo ha costretto a saltare gli ultimi due incontri. Il senese, al netto di stop per guai fisici, ha sempre vestito la maglia titolare: da vedere quindi se sarà in campo dal primo minuto anche domenica, considerando che sia Candido che Boccardi hanno comunque fatto vedere buone cose. Il numero 10, in particolare, con il Seravezza ha cambiato la partita realizzando anche i due assist che hanno permesso a Galligani di segnare le due reti della rimonta. Anche il centrocampo formato da Mastalli, da Lollo e dal giovane Farneti ha convinto. E a proposito di mediana il capitano Bianchi è stato sottoposto ieri a ecografia: è sulla via del recupero, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno dallo staff medico, almeno per lo scontro diretto con il Livorno dovrebbe esserci. Non saranno invece della partita in terra umbra Giannetti e Di Gianni che avranno bisogno di più tempo per tornare abili e arruolabili. Dovrà rimanere qualche mese lontano dal campo il giovane portiere Tirelli, che si è sottoposto martedì a un intervento chirurgico al gomito destro, perfettamente riuscito.