Reggiana, esordio flop. Le Original fanno festa

Sconfitta all’esordio per la Reggiana nel campionato di Eccellenza femminile. La trasferta bolognese sul campo del Fossolo 76 si conclude con un amaro 2-1 per le padrone di casa, che infliggono il primo stop stagionale all’11 granata, cui non basta la rete di Bazzani per raddrizzare una gara già in salita dopo 5’, quando le avversarie sono passate in vantaggio. Sorride, invece, l’altra rappresentante della nostra provincia: le Original Celtic Bhoys (nella foto), infatti, aprono la loro stagione con un rotondo 3-1 casalingo al Modena: nelle fila bianco-verdi spicca Pagani, autrice di una doppietta, mentre a completare lo score è Maini.

In Promozione vittoria pirotecnica della Sammartinese. Le neroverdi, reduci dalla retrocessione, sbancano 5-4 Riccione al termine di un match sempre in altalena: le romagnole vanno avanti di 2 reti, per poi essere riprese dalla doppietta di Berselli, che nel finale di primo tempo rimette la contesa in equilibrio. La ’Samma’ passa a condurre a inizio ripresa con Pascarella, per poi resistere fino alla fine ai tentativi di rimonta locale colpendo con Orboni e una autorete.

Tris esterno, infine, per lo Sporting Scandiano, che si impone 3-0 a Villalta di Cesenatico contro le Granata Calcio, trascinato dalla doppietta di Osati e dalla singola di Veronico.