Ultimissime. Emergenza finita, solo Hagbe resta fuori. Simon Axelsson: tirocinio di cinque mesi

Il solo Hagbe in infermeria, nessuno squalificato (i diffidati sono Morosi e Galligani): per la sfida sul campo della Flaminia Civita Castellana, l’allarme defezioni è rientrato. Ovvio che Semprini, Lollo e Di Gianni, dopo il lungo stop, non siano al top della condizione, ma la loro presenza nell’elenco dei convocati è comunque una notizia, per Mister Magrini e per la Robur, da prendere con il sorriso (da vedere chi, tra gli over, finirà in tribuna, mentre tra gli under non sono partiti Carbé e Ruggiero).

Mister Magrini, questo pomeriggio, darà spazio a una formazione molto simile a quella uscita vittoriosa dal campo di Montevarchi. A difendere la porta ci sarà Giusti, la linea difensiva sarà formata da Morosi (2004), Achy, Cavallari e Di Paola (2005). Con Mastalli vertice basso, le mezzali saranno Bianchi e Suplja (2006). Sulla trequarti tornerà ad agire Candido, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Boccardi e Galigani (nella foto), con Giannetti pronto a subentrare.

Intanto il club bianconero ha annunciato l’entrata, nel Siena Fc, di un nuovo componente: "Simon Axelsson, nato Borlänge, in Svezia – si legge nella nota – inizierà un periodo di tirocinio di cinque mesi all’interno della società, all’interno di un percorso di International Business, dando un importante supporto allo staff".