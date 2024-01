Ultimissime. Hagbe si candida per partire dal 1’. Pagani terzino

Prosegue sul campo di Uopini la preparazione della Robur in vista della partita casalinga di mercoledì prossimo con la Fortis Juventus, valida la seconda giornata del girone di ritorno. Non sarà della partita lo squalificato Morosi, fermato dalla giustizia sportiva per un turno (al suo posto, dovrebbe vestire la maglia titolare Hagbe nel ruolo di mezzala, con Pagani terzino destro) e neanche Masini e Granado che proseguono con il proprio programma di recupero: l’attaccante, come spiegato anche dal direttore sportivo Guerri, è alle prese con una piccola distrazione e potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di domenica prossima, 14 gennaio, sul campo della Lastrigiana. Le sue condizioni saranno comunque monitorate costantemente dallo staff medico bianconero. Tempi più lunghi, invece, per Masini che ne avrà per almeno altre due settimane: il suo infortunio, al soleo, che lo ha già costretto a saltare le ultime tre partite del 2023, è risultato essere più lungo del previsto. Anche Leonardi è finito in infermeria: nell’allenamento di giovedì il giovane centrocampista ha accusato un problema al polpaccio, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore.