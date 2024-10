Ultimissime. Il capitano Bianchi non sarà rischiato. Difesa: accanto a Cavallari torna Achy

La lista degli assenti, anche per Orvietana-Siena è piuttosto lunga e annovera nomi di peso: Bianchi, Giannetti, Di Gianni e Tirelli. Se per gli ultimi tre i tempi di recupero si preannunciano piuttosto lunghi, per quanto riguarda il capitano la scelta è stata principalmente quella di non rischiarlo, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati (Livorno, Poggibonsi e Sangiovannese, nell’arco di una settimana).

La formazione che scenderà in campo questo pomeriggio allo stadio Muzi sarà quella vista all’opera dal primo minuto contro il Seravezza con un’unica eccezione: in difesa, a fianco di Cavallari, davanti alla porta presidiata da Stacchiotti (2006), tornerà a vestire la maglia titolare Achy (nella foto); a destra della linea agirà Morosi (2004), a sinistra Di Paola (2005). Il centrocampo vedrà Lollo in cabina di regia, con Mastalli e Farneti (2004) mezzali. Sulla trequarti agirà Candido, che ha vinto il ballottaggio con il rientrante Masini e con Boccardi, che potrebbero comunque rivelarsi armi in più a gara in corso. Davanti spazio quindi alla coppia Semprini-Galligani. Le altre gare in programma: Figline-Trestina, Flaminia Civita Castellana-Ghiviborgo, Fulgens Foligno-Follonica Gavorrano, Livorno-Ostiamare, Poggibonsi-San Donato Tavarnelle, Sangiovannese-Fezzanese, Seravezza Pozzi-Montevarchi, Terranuova Traiana-Grosseto.