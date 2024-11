Ultimissime. La preparazione per il Trestina prosegue. Mister Magrini ritrova pedine importanti

Prosegue a grandi passi la preparazione del Siena, in vista della sfida di domenica al Franchi contro il Trestina. Gli umbri, in dodici giornate, hanno raggranellato 11 punti (12 gol fatti e 15 subiti), 6 nelle ultime sette gare. Al di là dei numeri, però, la Robur dovrà prestare ai ragazzi di Calori la massima attenzione; ogni partita, come ha dimostrato finora il campionato, ha le sue insidie. Le buone notizie, per mister Magrini, in questi giorni sono arrivate dall’infermeria: hanno infatti ripreso ad allenarsi con il gruppo, Di Gianni, Candido, Boccardi e Di Paola. L’emergenza sembra essere in parte rientrata (ai box Tirelli, Fort, Zichella e Carbè). Di Paola potrebbe rientrare subito a sinistra della linea difensiva, con il ritorno di Morosi a destra e Achy ad affiancare Cavallari davanti a Stacchiotti. E’ tornato abile e arruolabile, però, anche Ricchi che ha scontato la sua squalifica a Figline: il jolly bianconero potrebbe trovare spazio a centrocampo. Per la trequarti è Masini, fresco del primo gol stagionale, il primo candidato a vestire la maglia titolare, in considerazione del fatto che Boccardi e Candido sono appena rientrati. Per il tandem offensivo a giocarsi la maglia sono Semprini, Giannetti (nella foto), anche lui reduce dalla prima marcatura dell’anno, e Galligani che al Del Buffa è partito dalla panchina.