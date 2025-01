Ultimissime. Odjer squalificato. Mercato: Sorrentino potrebbe partire

Senza lo squalificato Odjer e con qualche acciacco (Indragoli e Proietto erano usciti affaticati dalla ‘battaglia contro il Pescara) la Pianese è pronta ad affrontare domani la capolista Virtus Entella. Una sfida, quella di Chiavari, sulla carta molto difficile ma nell’ambiente bianconero c’è fiducia dopo i quattro risultati utili di fila. Tiene però ovviamente banco ancora il mercato, che entra nella fase decisiva. L’attaccante Sorrentino, penalizzato da infortuni e dalla grandissima stagione che sta giocando Mignani, potrebbe partite. Su di lui Giana Erminio (girone A), Pontedera e Cavese (girone C). Qualora dovesse essere ceduto l’ex Giuliano il direttore Cangi cercherà un altro attaccante per completare il pacchetto offensivo. Voci dall’Abruzzo danno per concreto l’interesse del Pineto per Mastropietro, uno dei migliori di questa stagione (e della scorsa). La volontà del club sarebbe però quella di non privarsi di pezzi da novanta dopo la cessione di Boccadamo.