Ultimissime. Oggi prevista la ripresa degli allenamenti. Farneti deve scontare un turno di stop

Chissà se la vittoria sul San Donato Tavarnelle servirà alla Robur per sbloccarsi. Di sicuro ha messo fine alla sfilza di sconfitte casalinghe che hanno caratterizzato la fine del 2024. Un’ottima prova, quella della squadra di Magrini, nei singoli (bene Candido, bene Masini, ispirato nel ruolo di mezzala, bene, dietro, Biancon, giusto per fare qualche nome) e nel collettivo: scrollatisi di dosso la paura nei primissimi minuti del match, i bianconeri, salvati inizialmente da un colpo di reni di Giusti, hanno condotto la loro partita solidi dietro e più propositivi davanti.

Vero, il gol che ha sbloccato il risultato, con un Galligani tornato quello dei tempi migliori, proprio come all’andata, è arrivato per gentile concessone degli avversari, ma una volta che il Siena ha messo la testa davanti la gara non ha avuto più storia e le reti di scarto avrebbero potuto essere anche più di due (bella la conclusione di Farneti).

Adesso, però, serve continuità: la squadra riprenderà oggi gli allenamenti in vista della trasferta di domenica sul campo del Montevarchi. Non sarà della partita Farneti (nella foto) che dovrà scontare una giornata di squalifica (da diffidato è stato ammonito). Ai box per infortunio anche Di Gianni, Lollo e Hagbe. Da valutare invece la disponibilità di Semprini, sulla via del recupero dopo la distorsione al ginocchio, e di Bianchi, assente domenica causa febbre.