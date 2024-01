Ultimissime. Oggi previsto l’ultimo allenamento a Uopini. Torna Morosi, Granado è ormai recuperato

Il Siena sosterrà oggi sul campo di Uopini l’ultimo allenamento, prima della trasferta al Comunale di Lastra a Signa. Per la partita tornerà a disposizione Andrea Morosi che ha scontato la squalifica mercoledì: il terzino dovrebbe riprendersi il posto a destra della difesa, con il probabile ritorno di Bertelli sulla corsia mancina e Cristiani (o Candido) a centrocampo. Potrebbe essere della gara Granado: l’attaccante dovrebbe aver recuperato dal problema fisico che lo ha costretto ai box le ultime giornate. Masini, nei giorni scorsi, ha proseguito con il proprio programma di lavoro differenziato: per il centrocampista possibile rientro per la gara casalinga di domenica prossima con il Firenze Ovest. Da valutare la situazione del giovane Aseged Ivan che ha rimediato una distorsione alla caviglia. In panchina ancora Gill Voria, a sostituire lo squalificato Magrini.