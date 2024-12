Ultimissime. Penultima seduta all’Acquacalda. Scelte limitate

Per il Siena è in programma oggi al Bertoni dell’Acquacalda la penultima seduta di allenamento, prima del fischio di inizio del derby con il Grosseto. Mister Magrini dovrà fare, anche domenica, di necessità virtù, visto che la lista degli indisponibili è tronata a essere piuttosto affollata: non ci saranno per infortunio Lollo e Di Gianni, oltre ai lungodegenti Tirelli e Semprini, mentre Mastalli dovrà fermarsi causa squalifica. Rientrerà invece dal proprio turno di stop forzato Cavallari che dovrebbe riprendersi il posto a fianco di Achy al centro della difesa. A destra della linea dovrebbe trovare conferma Morosi, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Di Paola e Ricchi: l’impiego di quest’ultimo implicherebbe l’utilizzo di Pescicani a centrocampo. In porta, invece, la presenza dell’esperto Giusti è vincolata a quella di Carbè, l’unico 2006 di movimento al momento abile e arruolabile. In cabina di regia potrebbe salire Bianchi (l’alternativa è Farneti, diffidato), mentre nel tandem offensivo possibile il rientro di Galligani, ma non è escluso neanche l’impego di Boccardi: tutti e due, tra l’altro, sono ex biancorossi, come mister Magrini.