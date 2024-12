Ultimissime. Prosegue la preparazione all’Acquacalda. Cavallari out, a centrocampo torna Lollo

Proseguono, al Bertoni dell’Acquacalda, gli allenamenti della Robur. I bianconeri stanno preparando l’ostica trasferta di domenica sul campo dell’Ostiamare: allo stadio Anco Marzio con calcio di inizio alle 14,30 (ricordiamo che l’incontro si disputerà a porte chiuse), Bianchi e compagni avranno la possibilità di rimettersi in carreggiata dopo il brutto sbandamento del Franchi, la sconfitta con la Fezzanese. Proprio durante il match con i liguri, Daniele Cavallari (nella foto) si è preso l’ammonizione che lo costringerà ai box per squalifica. Da vedere chi sarà ad affiancare Achy, se Biancon o il rientrante Fort. Per la sfida tornerà invece a disposizione Lollo che ha appena scontato il suo turno di stop forzato. Ancora in infermeria Tirelli e Semprini che proseguono con i rispettivi programmi di recupero. Per il resto tutti abili e arruolabili. E’ tornato alla corte di Magrini anche Ruggiero: il classe 2004, dopo una quindicina di giorni trascorsi in prova proprio all’Ostiamare è rientrato ‘a casa’. Il giovane bianconero non rientra comunque nei piani della Robur e dovrà trovare una nuova collocazione. In prova, con Bianchi e compagni, tre giocatori, due svedesi e un danese, un difensore centrale e due centrocampisti: tutto da scrivere il loro destino.