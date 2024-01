Ultimissime. Ripresa a Uopini. Granado è vicino al rientro in gruppo

Per la Robur, la rotonda vittoria con la Fortis Juventus fa già parte del passato: i bianconeri sono tornati in campo ieri per preparare la prossima partita, la trasferta in casa della Lastrigiana (terza giornata di ritorno) in programma domenica alle 14,30. Dal centro sportivo di Uopini sono arrivate buone notizie sul ‘fronte’ Granado: l’attaccante sembra aver ormai superato il problema che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite ed è prossimo al rientro in gruppo; per domenica potrebbe essere a disposizione. Ha invece continuato a lavorare a parte Masini: il centrocampista potrebbe tronare abile e arruolabile per la gara casalinga di domenica 21 con il Firenze Ovest. Non ha preso parte all’allenamento Aseged Ivan per una distorsione alla caviglia: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico bianconero. Per la partita al Comunale di Lastra a Signa tornerà a disposizione Morosi che ha scontato mercoledì il turno di squalifica (sarà invece ancora squalificato mister Magrini). Ieri, i bianconeri scesi in campo per Siena-Fortis Juventus hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo si è dedicato a una serie di esercizi volti ad incrementare l’intensità con la palla.