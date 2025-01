Ultimissime. Siena decimato: tante assenze pesanti. Lollo e Bianchi non sono a disposizione

Non si è messa bene per la Robur: oltre allo squalificato Galligani (un turno, rientrerà la prossima settimana, per la trasferta in casa del Seravezza Pozzi) e al lungodegente Hagbe, sono finiti nell’elenco degli indisponibili, anche Bianchi e Lollo, entrambi alle prese con un problema al polpaccio. Defezioni pesanti, in mezzo al campo, che hanno portato alla convocazione, dalla Juniores, di Rogani. Cavallari c’è, anche se in settimana (come lo stesso Galligani) si è dovuto fermare causa febbre. Non al top, ma comunque della gara, Di Paola e Suplja, usciti acciaccati dal match di Civita Castellana. Del resto, le assenze sono state, per il Siena, una costante durante l’intero arco della stagione e continuano a esserlo. Di Paola (2005) si prenderà quindi il posto a sinistra della linea difensiva, con Morosi (2004), diffidato e a rischio squalifica, dalla parte opposta. La coppia centrale, davanti alla porta protetta da Giusti, tornato ormai in pianta stabile tra i titolari, sarà quella formata da Achy e Cavallari. In mediana, conferma per Mastalli nel ruolo di regista, con Farneti (2004) e, appunto, Suplja (2006) mezzali. Sulla trequarti agirà nuovamente Candido, mentre il tandem offensivo sarà formato da Boccardi e Giannetti (nella foto), con Semprini pronto a subentrare a partita in corso, così come Di Gianni (2006).