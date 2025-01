Ultimissime. Tommaso Bianchi colpito da febbre. Domani non ci sarà

Tommaso Bianchi, domani, non ci sarà: il capitano bianconero è stato colpito, di nuovo, da febbre e sarà costretto a saltare la partita con il San Donato Tavarnelle. Brutte notizie anche dal fronte Hagbe: il giovane centrocampista, che si è infortunato in allenamento (problema muscolare), dovrà rimanere ai box per circa un mesetto.

Da valutare, per domani, la disponibilità di Semprini, alle prese, nelle scorse settimane, con una distorsione al ginocchio: l’attaccante, secondo le valutazioni della Robur, sarebbe dovuto tornare abile e arruolabile per il primo incontro del nuovo anno, ma solo questa mattina verranno sciolte le riserve sulla sua presenza o meno nell’elenco dei convocati.

Non saranno invece, sicuramente, della partita Di Gianni (problema al bicipite femorale destro) e Lollo (problema al polpaccio destro), infortunatosi entrambi sul campo dell’Ostiamare. Il loro rientro è previsto per la fine del mese anche se il giovane attaccante spera di poter accorciare un po’ i tempi e tornare disponibile, magari, per la trasferta sul campo della Flaminia Civita Castellana.

Non ci saranno, in Siena-San Donato Tavarnelle, bianconeri squalificati, Farneti è il diffidato: al prossimo giallo scatterà la squalifica.